Mwali: L’exposition sur l’écosystème marins/côtiers commence sur une bonne note

Forte affluence au premier jour de l’exposition « Jeunes et écosystèmes marins/côtiers des Comores » qui se tient du 4 au 7 mars dans les locaux de l’Antenne CNDRS-Mohéli sis à Fomboni . A en croire les organisateurs, cette manifestation pédagogique vise à l’éducation du grand public par rapport aux questions liées au patrimoine naturel du milieu marin et la sensibilisation des jeunes et citoyens pour la sauvegarde de la biodiversité marine et la lutte contre la pollution. Mwali. Il s’agit en somme d’« une séance d’animation sur les mangroves, et une sensibilisation contre les déchets plastiques et autres sur la plage.», explique Haddad Salim Djabir, Chef d’antenne CNDRS-MOHÉLI.

« 87 élèves, des enseignants, 2 journalistes de l’ORTC, 1 journaliste de radio Mwali, un Directeur d’établissement scolaire privé (Groupe Scolaire Réussite) ont visité l’Expo », selon les organisateurs.

Faissoili Abdou