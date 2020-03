Mzimba a fait prêter serment un homme coupable d’agression sexuelle et sans diplôme

Mzimba a fait prêter serment un homme qui n’a jamais mis ses pieds dans une fac de droit et qui était reconnu coupable d’une agression sexuelle

Le bâtonnier de l’ordre des avocats continue d’humilier le amétier d’avocat au barreau de Moroni. Il vient de faire prêter serment un certain Kaambi Mze Soilih avocat stagiaire au brreau de Moroni. Ce nouveau homme de robe noire n’a jamais mis ses pieds dans une faculté de droit. Mais il n’ y que cela. Cet homme est reconnu coupable d’une agression sexuelle. Il devait verser à la victime ( l’amie de sa femme ) une fameuse somme une de 1000 euros de dommages et intérêts. Mzimba devait peut-être arrêter d’insulter les avocats qui dénoncent les injustices dans les réseaux sociaux et s’occuper de son job