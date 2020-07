Mzimba et Omar Ben Ali veulent la radiation de Fahmi Saïd Ibrahim

Dans les ondes de la TNC, télévision nationale comorienne, Fahmi SAÏD IBRAHIM, avocat et homme politique, a dénoncé la décision rendue par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Moroni. Cette décision portait sur la libération d’un Fundi nommé Mohamed Ahmed Bakar, religieux et enseignant coranique. Ce fundi a été poursuivi pour agression sexuelle sur un mineur de 12 ans et le juge d’instruction Aliamani a rejeté toutes les demandes de mise en liberté provisoire présentées par le conseil du fundi. Le juge a rendu une ordonnance de renvoi pour saisir le tribunal correctionnel afin le juger. C’est à ce moment que la chambre d’accusation, présidée par le juge Omar Ben Ali, a décidé de rendre la liberté au fundi pédophile. Face au tollé soulevé par cette libération, la TNC s’est rapproché de Fahmi SAÏD IBRAHIM pour l’interviewer.

À l’occasion de l’interview, l’ancien ministre d’Etat a dénoncé cette libération en rappelant qu’il revient au premier président de la cour d’appel de veiller sur les décisions de justice. Or c’est lui qui a siégé pour libérer le pédophile. Selon notre source, le juge Omar est dans tout ses états, se sentant protégé par Mohamed Houssein Djamalilay, ministre de la justice et ancien collègue de Omar, tous les deux ont pris contacte avec Me Mzimba pour une rencontre afin d’organiser la radiation de Fahmi Saïd Ibrahim, ancien ministre d’Etat, ancien Garde des seaux. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le pédophile libéré est un ami intime et militant du ministre de la justice. Ceci expliquerait-il cela? Omar Ben Ali ne souhaite, ni plus ni moins, que la radiation de Fahmi SAÏD IBRAHIM du Barreau de Moroni pour avoir lancé le discrédit sur la justice dit-il en privé. Le problème, comme nous l’avions écrit dernièrement, le mandat de Mzimba et ses acolytes, comme Me Azad Mzé, membre du conseil du désordre du barreau de Moroni, est terminé depuis fin mars. Cette équipe refuse, néanmoins, d’organiser une AG prétextant que le pays est touché par le covid19. Le ministre de la justice, Omar Ben Ali, et Me Mzimba, auront-ils la tête de Me Fahmi SAÏD IBRAHIM? Notre justice est entre les mains de malades.

