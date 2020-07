Mzimba n’a pas le droit de radier Me Fahmi Said Ibrahim

Le parquet général a saisi le conseil de l’ordre des avocats pour demander la radiation de Me Fahmi Said Ibrahim pour avoir critiqué une décision de la cour d’appel de Moroni sur la libération sous caution de 3000€ d’un violeur d’une fillette de 12 ans. Mais certains juristes croient que le bâtonnier de l’ordre de Moroni ne peut pas procéder à la radio d’un homme de robe noire.

« Son mandat étant expiré et en attendant l’organisation des élections ordinales, il ne peut d’expédier les affaires courantes. Et la radiation ne peut tout de même pas en faire partie » a expliqué Me Omar Zaid, avocat inscrit au barreau de Moroni, dans un commentaire sur une publication d’un article de nos confrères de lagazette des Comores partagé par son confrère Me Abdoulbastoi Moudjahid.