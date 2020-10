Nasmi âgée de 8 ans violée par foundhi Ahmed

La cinquantaine passée, fundi AHMED ABDOU LIBASSE est présumé coupable du viol de la petite fille Nasmi Ibrahim, tout juste 8 ans.

Les faits se sont déroulés le samedi 26 septembre dernier.

Partie au chiyoni avec ses sœurs, ces dernières sont rentrées sans elle, et après un long moment, son oncle est parti à sa recherche et l’as trouvé au domicile du Fundi.

Après plusieurs interrogations, vu l’état dans lequel était l’enfant, les parents l’ont amené à la cellule d’écoute, qui les a dirigés voir un médecin.

Ce dernier a finalement constaté les faits : la petite Nasmi, 8 ans vient d’être victime de viol.

A la gendarmerie, pour signaler le cas, c’est la mère du Fundi qui a été gardée quelques heures, car AHMED ABDOU LIBASSE est porté disparu.

A l’heure qu’il est, la famille a déjà contacté un avocat.

Notre association Petit Z’anges Des Comores a rencontré la famille et leur a promis toute l’assistance juridique et psychologique nécessaire.

Chaque jour qui passe, on avance d’un pas vers l’horreur…encore un énième cas de viol d’un mineur où comme par magie le présumé coupable disparaît dans la nature.

Pourquoi a-t-il disparu Fundi AHMED ABDOU LIBASSE ? Où se cache t-il ?

Et le sort de notre enfant, notre petite Nasmi de 8 ans ???

D’une seule et unique voix, crions notre amertume, notre désespoir face à ces crimes !

Association Petit Z’anges