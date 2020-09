Natif de Mitsoudjé, Kamal fait la pluie et le beau temps à la Sonelec

Le pouvoir villageois a encore frappé !

Abus, violences verbales, chantages étaient jusque-là des pratiques habituelles de ce jeune homme aux commandes de la société nationale d’électricité (SONOLEC ) .

Le nommé Kamal Izidine natif de Mitsoudje , fait le bon et le mauvais temps injustement aux riverains de la région de Hambou .Il n’est secret pour personne que ce protégé de la première dame selon ses dires ,ose défier quiconque et estime avoir tous les droits.

Hier, dans une vidéo faite à son insu, on l’attendait insulté une pauvre dame , cliente de cette institution depuis l’époque EDC, avant de lui dire ouvertement qu’elle doit attendre un pouvoir de Mdjoiezi sa ville natale, pour se faire raison, à croire que la tournante est villageoise et non insulaire.

En effet, Il serait intelligent aux covillageois, de le ramener à la raison et le faire descendre sur terre, car demain n’est pas loin, ici, il est presque minuit.

Hier, ce pouvoir n’était pas chez eux, probablement demain non plus , sachant que la roue tourne.

Kamardine décide qui peut avoir de l’électricité dans sa région , de Bangoi , Chouani jusqu’à Djoumoi Chongo , ce jeune a ses propres clients qui paient leur consommation d’électricité à ce jeune pour la seule et simple raison , il vient de Mitsoudje et protégé de la première dame .