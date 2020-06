Naufrage au large de Tunisie : J’accuse pas le Gouvernement

Tribune: Le drame qui a frappé l’Afrique en général et les COMORES en particulier au large de la Tunisie suscite plusieurs mots et idées dans les réseaux sociaux. Chacun poste sa tristesse et Envoi ses condoléances aux familles Comoriennes qui ont perdu leurs enfants. On dit souvent que le destin ne rate jamais ses rendez-vous et pas une minute de plus pars une minute de moins : Tout le monde goûtera la mort. Nos sœurs et frères noyés et morts au large de Tunisie, succombent en ce moment la grande triste actualité des internautes. la plus part, accuse le Gouvernement, enfin nos dirigeants.

Personnellement, j’aimerais par mes mots dire qu’on doit pas aller dans le « CHIRK ». Le destin a été inscrit ainsi.

ILS NE POUVAIENT RIEN FAIRE CONTRE LA VOLONTÉ DIVINE.

Toute fois, accuser le Gouvernement Comorien comme source des morts aux Comoriennes et Comoriens dans les différentes risques migratoires afin de mettre leurs nos pieds en terre française, je partage pas idée. Partout dans le monde noir, l’Afrique je vais dire, la pauvreté existe. La plus part des pays pays africains est reigné par une pauvreté importante qui bien sûr suscite une majorité d’hommes et femmes à prendre le grand Risque de l’Eldorado. Nombreux d’entre eux, sont des étudiants et étudiantes qui leurs familles forgent leurs efforts pour une meilleure vie estudiantine à leurs enfants. Certains Comoriens et Comoriennes, étudiants ou autres, comme d’autres pays africains, aller en Europe d’une part et en France d’autre part, n’a plus d’objets que d’avoir une vie meilleure et un avenir bien conçu. Certes, la vie en Afrique est très déplorable, une vie sans avenir mais cela ne revient à dire que d’autres ne peuvent plus croire surmonter ce défit de cette vie misérable pour ne pas prendre le risque de la mort dans les océans. Aujourd’hui, bon nombre d’Africains comme de Comoriens ont perdu la vie à jamais dans ces drames migratoires en passant par la Mer. Un risque totalement calculé à 50% de la mort. Nos familles attristée, le pays endeuillé pour ses Comoriens noyés et parti pour toujours dans des conditions purement choquantes dans un objectif unique : Aller en France pour une vie meilleure. Combien d’avenir predu, combien de potentiels noyés et combien de familles attristées?

Musulmans que nous sommes, croyons aux maximum en Dieu, le Tout Puissant qui nous a dit clairement dans le Livre Saint, le Coran que tout âme goûtera la mort et chacun a son heure précise exacte. Arrêtons cette manière d’accusation aux différents gouvernements, à nos dirigeants et à nos familles.

Étudiants Comoriens, pensons un peu à nos mères et père. Penser aussi les efforts déployés par nos parents financièrement et psychologiquement afin de nous soutenir pour une meilleure éducation de qualité ici comme ailleurs. Ayons cette bonne parole qu’un jour ce pays sera un Eldorado comme d’autres et c’est nous, jeunes d’aujourd’hui et de demain qui auront les clés de l’avenir Comorien. changeons la manière de penser, de critiquer et d’accuser. un sage croit que » L’insulte n’est pas constructive et critiquer n’est pas insulter’.

Ce message est enfin un petit rappel aux internautes qui accusent sans fondement aux gouvernements africains comme causes premières via ses pertes de vie à jamais des hommes et femmes dans les océans du monde afin de rejoindre Paris, leurs dire que Dieu nous a donné la foie de cette croyance divine que personne ne saura JAMAIS et JAMAIS les circonstances de Sa mort.

je clore mes écrits en priant à Dieu le tout puissant d’accorder une paix éternelle à nos sœurs et frères noyés au large de Tunisie et que le paradis soit ses meilleurs demeures Inchallah.

Puisse Dieu laver nos manières de penser et de critiquer et qu’il fasse ce pays un paradis terrestre inchallah.

Mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu leurs enfants.

MZE HALIFA Bourhane

secrétaire d’État Civil