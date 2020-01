« Ndzouani En Marche (NEM) accusé comme étant un mouvement séparatiste »

Tribune: Azali et sa clique mafieux et criminel viennent de décider en conclave une stratégie qui va précipiter le pays vers des lendemains incertains…

Dans une réunion stratégique, ils viennent de décider que pour mieux justifier la répression contre les Anjounais, il faut accuser Ndzouani En Marche (NEM) comme étant un mouvement séparatiste et faire croire au monde que la revendication légitime des Anjouanais qui clament l’application du consensus national de Fomboni et donc le respect de la tournante, n’est qu’ une vulgaire réclamation sécessionniste.

Par cette voie vous vous apprêtez à déclarer la guerre aux Anjounais et rassurez vous aurez du répondant en face.

Hier en 2010 et en 2016, respectivement les Moheliens puis les Grands comoriens avaient une légitimité pour réclamer le respect de la tournante mais dès qu’ il s’agit des Anjounais et Anjouan on cherche à leur coller une étiquette séparatiste afin de décredibiliser leur revendication.

Vous vous trompez piteusement. Depuis votre forfaiture d’avril 2018, avec la suppression illégale de la cour constitutionnelle et la succession des actes illégaux qui s’en sont suivi , nous avons suffisamment alerté le monde entier sur la légitimité de la contestation des Comoriens.

Le rétablissement de l’état de droit et le respect de la tournante que nous clamons haut et fort est une revendication claire qui ne souffre d’aucune ambiguïté.

Nous sommes déterminés et vous allez voir ce qui va se passer.

Et comme souvent, on envoie aujourd hui le même crapule originaire d’Anjouan , Mahamoud Salim Hafi, pour aller allumer la mèche de la déclaration de guerre contre les Anjouanais dans une conférence de presse qui se tiendra aujourd hui à Anjouan.

A Mr Hafi , je tiens pour une dernière fois à te dire de prendre tes responsabilités sur le fossé que tu ne cesse de creuser contre ta propre île, hier et aujourd’hui en contre partie de tes intérêts personnels car tôt ou tard tu en récolteras le fruit de tes actes.

Médites sur ce maxime Anjouanais » Dindri la chari la wayili katsila mtsimba ne la mtsimbiwa » .

A nos frères et soeurs du NEM séquestrés sachez qu’ on ne vous lâchera pas en rase campagne.

Ce combat contre cette mafia est celui de toute une île et tout un pays qui refuse l’injustice et l »humiliation.

Pour rappel, la mise en place du NEM est le résultat des appels pour la mobilisation intérieure afin de lutter contre la Dictature. Cela ne concerne pas que les WaNdzuani mais tous nos partenaires. Alors, j’invite tous les partenaires républicains de cette lutte à se mobiliser car la dictature veut par cette fallacieuse accusation jeter la division au sein de notre lutte.

Yitsodjiri wo yitsodjiri be 2021 C’est Anjouan.

Soilihi Kays