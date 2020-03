Nice : Un franco-comorien peut être conseiller municipal

Dimanche 15 Mars 2020 , journée d’élections municipales en France . Des franco-comoriens figurent dans différentes listes . C’est le cas à Nice dans les Alpes maritimes dont deux franco-comoriens font parti d’une liste de Rassemblement de la Gauche. Il s’agit de Laila Assoumani et Ahmed Djoumoi.

Pour Laila Assoumani c’est la deuxième participation dans une élection municipale avec le même candidat. Cette originaire de Tsaoueni dans le boudé Grande comore, est une militante associative , très engagée dans le social , notamment dans la lutte contre la délinquance juvénile et l ‘intégration des comoriens de la diaspora.

Quant Ahmed Djoumoi c’est sa toute première participation dans une bataille électorale en France. Ce Natif d’Itsoundzou badjini, est aussi un militant associatif très engagé des son jeune age. Lycéen, il était secrétaire général des coopératives des écoles privées de la capitale, puis secrétaire adjoint de l’association des étudiants comoriens des Bouches-du-Rhône de 2003 et 2004. Il a ensuite occupé successivement des postes de responsabilités dans différentes associations de la diaspora comorienne en France. « Mon engagement associatif, c’est ma façon d’être utile aux autres. Et pour moi c’est primordial », dit-il.

s’agissant de sa participation aux élections , pour lui il s’agit d’une question de principe. D’abord il est un homme de gauche , progressiste et qui veut que les choses évoluent dans sa ville d’adoption et de cœur qui est Nice. Il veut aussi insister la diaspora comorienne de Nice à s’engager au devant de la scène politique locale . « Je suis un homme de gauche, j ‘ai la chance et l’occasion d’être colistier je vais en sorte d’apporter ma modeste pierre dans cette édifice , qui est l’implication des franco-comorien dans la politique locale. Et j’aimerais que les autres membres de notre diaspora qui soutiennent d’autres candidats soient sur leurs listes , mais hélas. Ce n’est pas le cas, les autres candidats préfèrent le contraire » regrette Ahmed Djoumoi. Il poursuit en rappelant que « le seul candidat à Nice qui donne l’importance a la communauté comorienne de Nice , c’est PATRICK ALLEMAND. Il est le seul qui ouvre la porte a cette communauté au scène politique locale. Il a deux colistiers qui occupent de rang de 25 eme et 38 eme place dans sa liste, avec 30 % soufrages on aura un conseiller municipal Franco-comorien à Nice. C’est une première à Nice » . Il a enfin fait un appel a voter la liste de rassemblement de Gauche que pour « la seule qui se préoccupe de regarder en face et de changer la vie des niçoises et niçois. Notre programme est profond , il traite les questions de la vie de tous les jours , le logement , transport , écologie et citoyenneté … ». Ainsi il fait a voter massivement son candidat qui est a ses yeux le meilleur de tous.

ABDOU YOUSSOUF