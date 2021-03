Niswa Ahmed championne du karaté 2019 au Chili

Niswa Ahmed est une jeune française de parents originaire des Comores : Mboudadjou au côté de son père et Vouvouni au côté de sa mère.

A l’âge de 6 ans ,Niswa accompagné son grand frère à l’entraînement du Karaté tous les jours. Jour après jour, elle commence à apprécier le karaté et c’est de là qu’elle eut l’idée de le faire et de commencer à se fixer des objectifs.

Pour être à la hauteur dans le championnat de karaté, elle a travaillé dur jour et nuit sans relâche et a effectuée 6 stages avant le championnat. Elle remporte le titre de championne du monde en s’imposant (4-1) en final contre la Marocaine Elhayti et remporte la médaille d’or.

Parmis les conseils qu’elle n’a pas arrêté de donner aux jeunes comme elle, c’est d’aller jusqu’au bout, de ne rien lâcher quelques soit les circonstances.

En plus de ça, il faut toujour se fixer des objectifs pour pouvoir les atteindres et de les réaliser.

Niswa Ahmed, jeune talentueuse reste une exemple à suivre pour les jeunes plus précisément ceux quivse nourissent d’ambition dans le domaine du karaté.

https://instagram.com/comoriaherosmagazine?igshid=gvvvru0gu1ie