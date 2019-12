Noël aux Comores et le communiqué de la solidarité

[Tribune]Drôles d’Ulémas. Ces hommes envahis par la haine et endiablés par leur état accro de la tune, donc des billets de banque, utilisent la Paix, les valeurs du pays… pour satisfaire leurs envies. Ces Ulémas, leur ministre des Affaires Islamiques et leur ministre de l’intérieur nous inspirent le doute quant à leur foi à l’islam. Ces Ulémas qui sont tous sauf utiles dans un pays dit musulman, ces ministre qui souffrent d’une incohérence et d’un état désertique… enfoncent d’avantage nos Comores car animés par un autre sentiment.

Ils croient que ce sont leurs turbans, leurs djuba et certaines barbes, feront qu’on respecte les » Fatwa’. Non. Les comoriens ont peur des armes de la dictature, les geôles, les répressions… du pouvoir tyrannique qu’ils charment en ce moment. Le communiqué émanant du ministère des affaires islamiques interdisant la célébration de la fête du Nöel aux Comores, est la pire bêtise que ces inconscients n’ont jamais faite. Mais quel péché au monde plus mortel que tuer ?

Et pourtant leur silence complice quant aux morts perpétrées par le pouvoir qu’ils soutiennent, les pillages des membres de ce régime, la validation des rapines et des acolytes, comme celle d’Abou Achirafi, Djounaid, Idaroussi, Msaidié et autres, le silence quant à la réclusion illégale de leur semblable, Ahmed Abdallah Sambi, la mauvaise gestion du pouvoir en place… illustrent leur inutilité dans un pays dont l’islam est la seule religion.

Le communiqué du ministère des Affaires Islamiques qui interdit la célébration de la fête du Nöel aux Comores est une attaque plutôt politique qu’une poussée religieuse mais camouflé…Le communiqué, kilométrique dont le contenu n’a rien de religion mais politique, interdisant les fêtes chrétiennes sur le sol comorien, souffre de manque de sérieux et de nature de bonne foi. Remplir une page entière pour des balourdises, montre combien ces hommes n’ont rien à faire que des règlements de comptes aussi dissimulés.

Cette haine contre Sambi fait que ces politi-acrobates, ces Ulémas sans déclinatoires fait qu’ils mélangent tous sans volonté. Mais que cherchent Ahmed Abdallah Sambi et Ahmed Abdallah Abdéremane dans ce drôle de communiqué ? Souffrir de haine et de l’insuffisance est pire que souffrir de l’ulcère. Preuve est que petit à petit ces hommes et femmes ternissent l’image de notre pays dans le monde. Ce communiqué de la honte.

Said Yassine Said Ahmed