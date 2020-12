Nommé le 2 décembre, directeur de l’Onicor à Mohéli, par Msaidié, il est viré le 8 décembre

HaYba EWOYI HARENDE ?

Mais Qu’Est Ce qu’Il A Fait Contre Le Bon Dieu ?

Nommé le 2 décembre, directeur régional de l’Onicor à Mohéli, par le Ministre de l’économie, il est viré le 8 décembre par le même ministre.

Il est sûr qu’on ne l’a pas surpris entrain de rouler en camionnette avec des sacs de riz volés dans un magasin. Pas sûr qu’ en quelques jours, il a pu compléter les démarches lui permettant de signer des chèques, et encore moins, de s’en mettre plein les poches.

Alors ?

Au ministère, on nous repond avec le sourire : Monsieur le Ministre peut nommer et peut virer. Vrai de vrai. La plupart des ministres de ce pays ne font que ça, quand le SGG et Monsieur le Président autorisent.

A Mohéli, certains nous disent qu’en ces jours ci, les hommes de M.Chabhane -Saroumaa ( vous vous souvenez de l’ex vice-président qui lisait mieux Al-djanat wa Naïm que son collègue ?) se font virer. Il serait en froid avec M. Fazul, Gouverneur de Mohéli, un ami à qui M. Msaidie ne refuse rien, même pas les surnoms. Est ce la preuve que l’entourage de M. Fazul à exigé de M. le ministre comme preuve irréfutable de respect et d’amitié avec le gouverneur ?

