Non à la rancune, oui à la justice

Tribune:

J’ai parcouru les différentes réactions sur les réseaux suite à la » complainte » de la fille de l’ex-président Sambi à l’occasion des 700 jours de détention de son père.

C’est horrible de voir combien il y est fait référence du cas du Général Salimou, sous- tendant plus un sentiment de vengeance et de rancune que de justice.

Il y a lieu de nous convenir que ce faisant, ce pays va connaître encore plus de dérives.

La question ne tient pas à la durée de la détention ( moi-même j’ai fait environ 800 jours d’incarcération sous le régime de Sambi). Dans mon cas, on a eu affaire à l’époque à une espèce de parodie de justice émaillée de raison d’Etat. Pour le cas de Sambi, il s’agit purement et simplement d’un déni de justice.

Le déni de justice est plus grave que la parodie de justice dans la mesure où l’affront est porté contre le peuple et les institutions du pays. Un dossier jugé ficelé depuis deux ans défie toutes les procédures requises en matière judiciaire. C’est inacceptable ! Ça n’honore pas notre pays et ses institutions. En même temps, il s’agit d’un aveu d’impuissance de la part de la dictature à faire avaliser impunément le simple recours à la raison d’Etat.

Jugez Sambi ou libérez le, le temps de vous permettre de voir clair sur le dossier.

Soefo Aboudou