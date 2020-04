Non, ce scientifique américain n’a pas été arrêté pour avoir vendu le Covid-19 à la Chine

Une photo de Charles Lieber publiée le 2 mars par un internaute et partagée plusieurs centaines de fois dans des groupes Facebook et sur Whatsapp, affirme d’après sa légende que le scientifique américain aurait été arrêté aux États-Unis par les services fédéraux pour avoir fabriqué et vendu à la Chine le virus du Covid-19. Si le directeur du département de chimie et biochimie de l’université de Havard est bel et bien derrière les barreaux, il est inculpé pour d’autres chefs d’accusation.

“Voici l’homme qui a fabriqué et vendu le virus corona à la Chine. Il s’appelle Pr. Charles Lieber, chef du département de chimie et biochimie à l’université de Havard. Il vient d’être arrêté selon une source du département américain”. Cette légende accompagne une photo qui montre le célèbre scientifique américain Charles Lieber, vêtu d’un costume noir avec un noeud papillon. L’image a été partagée plus de 500 fois sur Facebook et circule aussi dans des groupes de discussion Whatsapp.

Pour appuyer cette version, une vidéo de 30 secondes montrant un point de presse d’officiels américains a été relayée le 2 mars par Top Info, une page Facebook d’information congolaise suivie par 55 000 personnes. La page relaie cette vidéo comme “le communiqué du département américain de la Justice sur l’arrestation” du scientifique Charles Lieber, et le présente comme une déclaration récente. Cliquer sur le lien pour lire la suite de l’article👉https://observers.france24.com/fr/20200403-non-scientifique-americain-charles-lieber-covid-19-chine-etats-unis