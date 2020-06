« Non seulement qu’Azali est inconscient mais il est aussi un hypocrite kalbikasi », Ali Mhadji

L’ancien député de la région Hambou Ali Mhadji tacle de nouveau le chef de l’État. Selon cet ancien membre du parti présidentiel CRC, Azali Assoumani amène le pays vers le KO. Quant au tweet du putschiste qui a fait le tour des réseaux hier soir, l’ancien député n’est pas surpris : « il est inconscient. C’est hypocrite » kalbikasi ».

« Ce n’était pas la première fois. Quand il a fait le coup d’état, il avait traité Kabila de dictature la même année. Récemment, il avait accusé certains présidents africains de vouloir rester au pouvoir par la force sur TV5 Monde. Comment il peut dénoncer ce qui se passe en amérique et se taire ce qui se passe dans notre pays. Il est resté silencieux quand Faicoil, Moutu et Gazon étaient assassinés par l’armée. Moi-même j’étais victime de sa dictature. J’étais enfermé et torturé par la police dans une chambre pourtant j’avais une immunité parlementaire » Ali Mhadji