Nos hôpitaux, des vrais mouroirs

Tribune: EL MAAROUF, HOMBO, FOMBONI n’y sont pratiquement plus. Ces passages obligés avant le cimetière recueillent le plus souvent les pauvres appauvris par les cliniques, véritables commerces et ceux qui n’ont rien à vendre ou à hypothéquer aux marchands de la mort pour une place dans un Kwassa sanitaire qui coûte souvent en moyenne le salaire mensuel de quinze soldats de la dictature la plus cruelle du 21ème siècle assistent à leur mort, fatalement: « DEZAMOUNGOU AVENDZA ».

» j’ai dépensé 75000FC en 48 heures d’hospitalisation d’une crise de dingue dans cet hôpital d’une émergence dingue et j’ai peur de partir avec un paludisme, tellement les moustiques pilulent; heureusement, le patient est très malade et ne ressent pas les piqûres des moustiques qui infestent ces morceaux de tôles qu »une simple pluie remplie les chambres », me confie L., un garde malade à Hombo.

Avec son portable, F. me fait visiter l’un des sinistres espaces dites EL MAAROUF et me fait voir des toilettes dignes de l’âge de la pierre polie: « tu vois BEN, ce sont des excréments vieux d’une semaine ici et là de moins de deux heures à un mètres de ce qui ressemble à une wc »

» la maladie est plus supportable que l’hygiène de cet hôpital.dit de référence flambant neuf de BAMBAO MTSANGA », me dit d’une voix casser R. qui passe son quinzième jours après une chute d’un giroflier.

» Tu vois bien car en ce moment, nous n’avons pas l’électricité depuis quatre bonnes heures et je me sens mille fois mieux ici à l’extérieur qu’à l’intérieur de ces chambres puantes », me crie Z, habitant de Mdjoiezi à l’hôpital de Fomboni.

Ceci explique les débarquements dans les plages de Mayotte morts ou vifs à la recherche des soins souvent primaires.

Et des humains osent défendre un tel régime, des criminels gouvernant un archipel qui a tout pour le bien être de tous.

« MOUNGOU WA HAKI »!

BEN ALI.