Nos morts du coronavirus sont-ils des martyrs?

1353. Selon Abou Hourayra , le Messager de Dieu a dit : « Les martyrs sont de cinq catégories : celui qui meurt de la peste, celui qui meurt d’une maladie du ventre, le noyé, celui qui meurt enseveli sous les décombres et le martyr pour la cause de Dieu. » [Bukhari et Muslim]Ce qu’il faut retenir :

– Ces cinq catégories de personnes sont toutes considérées martyres auprès de Dieu et seront récompensées en conséquence. Mais le chiffre cinq cité dans le hadith n’est pas restrictif, car des traditions prophétiques évoquent d’autres catégories de martyrs. Et la compassion de Dieu envers Ses serviteurs est telle qu’un musulman peut mourir dans son lit et être tout de même considéré martyr.1354. Selon Abou Hourayra , le Messager de Dieu a dit : « Lesquels d’entre vous tenez-vous pour martyrs ? » Ils répondirent : « Ô Envoyé de Dieu, celui qui est tué au service de Dieu est considéré martyr. » Le Prophète reprit alors : « Les martyrs de ma communauté seraient bien peu nombreux ! » Ils demandèrent : « Qui d’autre, Prophète de Dieu ? » – « Quiconque est tué pour la cause de Dieu est martyr. Celui qui meurt au service de Dieu est martyr, de même que celui qui meurt de la peste, d’une maladie du ventre ou de la noyade, conclut le Prophète. » [Muslim]1355. Selon ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn al-‘As , le Prophète(SWS) a dit : « Celui qui est tué en défendant ses biens est un martyr. » [Bukhari et Muslim]1356. Sa’id Ibn Noufayl, l’un des dix promis au Paradis, le Prophète(SWS) a dit : « Celui qui meurt en défendant ses biens est un martyr, celui qui meurt en défendant sa vie est un martyr, celui qui meurt en défendant sa religion est un martyr, celui qui meurt en défendant sa famille est un martyr. » (Abou Dawud et Tirmidhi)1357. Abou Hourayra rapporte : « Un homme vint trouver le Prophète(SWS) et lui demanda : « Ô Prophète de Dieu, que dois-je faire si quelqu’un venait à prendre mon argent ? » – « Ne le lui donne pas, répondit le Prophète. » – « Et s’il me combat ? » – « Alors combats-le ! » – « Et s’il me tuait ? » – « Tu serais alors martyr. » – « Et si moi, je le tuais ? » – « Il irait en Enfer, s’exclama le Prophète(SWS). » [Muslim]