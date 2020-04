« Notre mission est accomplie et pas d’élections avant 2024 même si certains rêves de 2021 »

« Notre mission est accomplie. Assises, référendums, élections..sont bien déroulés. Il n’y aura pas d’élections avant 2024 même si certains rêves de 2021″ kiki

À la fin de la cérémonie d’installation des nouveaux députés promus, le ministre de l’intérieur n’a pas tardé à réagir. Encore une fois, il lance des avertissements aux comoriens particulièrement les anjouanais qui attendent impatiemment leur tour en 2021 : » Notre mission est accomplie. Les assises, le référendum, les élections présidentielles et des gouverneurs, les élections législative et celles des municipales sont tous bien déroulés. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre. Il n y aura pas des élections avant 2024. Certains rêves de 2021, je leur dis qu’il n y aura pas d’élections. Ils doivent cesser de faire ce rêve. Ces députés et les maires seront là jusqu’en 2024. Maintenant, les voies qui nous amèneront vers l’émergence sont ouvertes » Mohamed Daoudou alias kiki.