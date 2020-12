Nourdine Mzé Hamadi, candidat pour un nouvel élan du volley-ball comorien

Qui est notre candidat ?

Nourdini Mzé Hamadi est un passionné du volley-ball au parcours jalonné de nombreux titres de joueur, arbitre et entraîneur. Il s’est engagé depuis son jeune âge à travailleur bénévolement au côté des instances du volley-ball et à contribuer à l’épanouissement de cette discipline sportive au niveau national et international. Il a suivi une série de formations professionnelles qui lui a permis de participer à différentes compétions sportives organisées dans l’océan indien (zone 7) en sa qualité d’entraîneur ou d’arbitre.

Nourdini Mzé Hamadi est plus proche des équipes et intervient régulièrement dans les îles pour assister les clubs en terme de formation et de fourniture d’équipements sportifs. Il a acquis des compétences techniques et managériales de haut niveau découlant de son expérience professionnelle reconnue par la Fédération Internationale du Volley-ball (FIVB). Ce parcours de sportif engagé lui permet de comprendre les véritables difficultés que rencontrent nos équipes respectives ainsi que les enjeux liés à la vie du volley-ball aux Comores et dans le Monde.

Pourquoi il s’engage ?

Première association sportive comorienne ayant affilié à une fédération internationale (FIVB) en 1982, la Fédération Comorienne du Volley-ball (FCVB) a toujours du mal à s’organiser et à s’imposer dans les instances régionales (zone 7) pour tirer ses clubs vers le haut niveau, malgré des actions encourageant que le bureau sortant a réalisé pour décentraliser le sport et élever la performance des joueurs et des équipes. Le volley-ball national a besoin de se réformer en profondeur pour un nouveau modèle d’organisation viable tourné vers l’excellence.

La candidature de Nourdini Mzé Hamadi rassemble un grand nombre des joueurs, des cadres sportifs et experts déterminés à conduire le changement nécessaire au moyen d’un programme axé sur quatre (4) priorités stratégiques :

1- Le développement économique

Le modèle économique de la Fédération est vulnérable car il dépend des subventions de l’Etat pour fonctionner alors que celle-ci n’en reçoit presque rien. Les seuls revenus perçus par les ligues régionales comme droit de licence s’avèrent aussi insuffisant pour assurer les compétitions des clubs dans des bonnes conditions. Ainsi, un nouveau modèle économique envisage de diversifier les sources de revenus de la Fédération en créant des activités et des marques ayant de valeur ajouté. Pour se faire, une Direction de Marketing et de Communication sera créée pour gérer la recherche des sponsors et partenaires en vue de rehausser les recettes fédérales et pouvoir accompagner les activités de ses clubs.

2- L’appui technique des clubs

Un programme de soutien aux clubs consiste à assurer des stages et des formations continues des entraîneurs et arbitres pour tendre vers l’excellence et soutenir les plus talentueux à une meilleure représentation internationale. Une Direction Technique sera mise en place pour accompagner la création des nouvelles équipes (dames et hommes) et faciliter la pratique du volley-ball dans les différentes localités.

3- La promotion des infrastructures sportives

Le manque d’espaces de jeux appropriées pour pratiquer le volley-ball constitue un handicap pour la plus part des clubs. Un plan d’aménagement des espaces de jeux sera proposé et permettra de lancer une campagne de levé de fonds auprès des partenaires pour construire des plateaux sportifs dans les régions et localités qui en ont besoin.

4- La constitution d’un fonds de solidarité

La constitution d’un fonds de solidarité est indispensable pour financer les actions de développement et d’encadrement des ligues régionales et de subvenir aux préparations des clubs champions à participer aux compétitions du Coupe des Clubs Champion de l’Océan Indien (CCCOI).

AGIR ENSEMBLE POUR REHAUSSER LE VOLLEY-BALL COMORIEN ET DONNER LA PLACE QU’IL MÉRITE DANS LA RÉGION !

Par Mohamed Abdoulbastoi