Tribune: Diaspora estudiantines. He oui , nous avons notre part de responsabilité de cette dictature qui montre crescendo dans ce pays :

Le pays est gouverné et administré ces derniers temps par ses enfants qui ont en grande majorité fait leurs études à l’extérieur.

Parmi eux : un grand nombre vient de ces pays du Maghreb . Le Maroc disposant du gros contingent . Un certain nombre continue à y aller comme il fut un temps on allait au Soudan , en Syrie etc.

Étudier, vivre dans un pays , surtout quand il s’agit du premier pays qu’on voit après notre sortie du notre , implique une acquisition progressive de la culture de ce nouveau pays. Sa culture politique compris .

Le Maroc , c’est un roi qui ne permet aucune critique , qui enferme tout opposant et qui est vénéré par une bonne partie des étudiants Comoriens qui y ont étudié. Rajoutez à cela les militaires gradés qui pour la plupart on été formé dans ce pays .

Malheureusment, vous retrouvez ces mêmes diplômés du Maroc dans nos administrations à commencer par celui qui occupe aujourd hui Beit Salam.

Ce n’est pas un hasard si parmi les diasporas estudiantines opposées au régime dictatorial actuel, on retrouve celle qui est au Senegal. Ce même e Sénégal qui a vu « Y en a marre » lutter contre le 3 eme mandat de Wade avec une population instruite habituée au débat démocratique.

Nous autres en France , qui baignons dans cette contradiction politique ainsi que dans l’esprit contestataire des Français, rentrons que très rarement (difficile de renoncer à un lieu où la logique est souvent la règle pour revenir dans un autre où c est l’absurde qui règne )

Oui il faudrait que nous autres rentrions pour aller contredire ces admirateurs de ROIS. Mais disons leur aussi que dans ces pays beaucoup se battent pour se débarrasser des ces rois et ces dictatures (Printemps arabe …) , et aller vers plus de liberté et de démocratie.

Nous leur saurions gré de ne pas nous ramener là où les plus cultivés de vos pays formateurs veulent quitter.

Mladjao Abdou Anlym