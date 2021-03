« Nous continuerons à aider les pauvres, malgré l’interdiction… »

Le président de Air Darassa, Foundhi Djibril persiste et signe « nous allons continuer à aider les personnes pauvres, les handicapés, ceux qui ont perdu leur bien dans des incendies… ». Et de rajouter une menace adressée directement au gouvernement d’Azali « Si vous ne retirez pas l’interdiction, nous serons forcés de nous engager nous aussi dans la politique pour changer les choses », foundhi Djibril.

https://youtu.be/6ZcXqcOTu9A



Le prédicateur religieux, recherché aux Comores pour escroquerie ne compte pas s’arrêter et se dit prêt à mourir pour aider les nécessiteux. Suivi par plus de 7130 personnes en direct dans les réseaux, foundhi Djibril a déclaré « le gouvernement comorien connaît très bien la provenance de notre argent ». Il a conclu par « Air Darassa n’arrêtera pas d’envoyer du matériel pour les mosquées, les écoles coraniques et les hôpitaux, rien ne nous arrêtera. Il appartiendra aux villageois de défendre les dons qu’on va envoyer… »