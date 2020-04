« Nous devrions proposer notre aide à Maoré doublement frappé par la dingue et le coronavirus »

Tribune : Nous devrions proposer modestement notre aide à Maoré doublement frappé par la dingue et le coronavirus pour les raisons suivantes : nous sommes l’un d’un pays d’Afrique les mieux pourvus en nombre de médecins par tête d’habitants (au point que nous nous offrons le luxe de laisser des jeunes médecins au chômage).

Deuxièment, cette île nous a toujours soutenu en matière de soins comme l’a expliqué dans son message l’homme politique Wadaane Mahamoud. Chacun de nous a un parent ou un ami ayant été soigné à Mamoudzou ! Puis parce que depuis 40 ans, nous clamons partout à travers le vaste monde que nous tenons à nos frères et soeurs du Sud au-delà de toutes les blessures. De plus, le coronavirus ne fera pas de distinction entre porteur du passeport européen et détenteur de la carte d’identité comorienne. Enfin copions ce que font les autres : l’Allemagne et la Suisse apportent leur appui à la France voisine dans cette épreuve.

Ali Moindjié