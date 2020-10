« Nous préférons plutôt mourir en martyrs que vivre sous la servitude une famille »

Après quelques mois en silence, l’opposition comorienne hausse le ton. Cette fois, les membres des organisations et des partis qui luttent contre la dictature installée aux Comores se réorganisent pour un principal objectif : tournante d’Anjouan en 2021 et celle d’Anjouan en 2026. Dans un communiqué publié ce matin, ce front commun avoue être prêt à laisser leur vie pour le retour de l’état de droit aux Comores.

« Le front est prêt avec ses différentes composantes antérieurs et extérieurs à assumer pleinement ses responsabilités historiques avec le soutien du peuple comorien ; nous préférons plutôt mourir en martyrs que vivre dans la servitude d’une vaste, d’une famille et d’un clan d’individus mal intentionnés et prêts à livrer au pilori la dignité du peuple comorien »