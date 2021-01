Nouveau bulletin : 131 nouveaux positifs de Coronavirus

Les Comores comptent désormais 995 cas de COVID-19. Selon le nouveau bulletin de santé sorti cet après-midi par le ministère de la santé, 131 nouveaux de Coronavirus dont 99 à Moheli, 21 à la grande Comores et 11 à Anjouan ont été enregistrés ces 48 dernières heures. 223 cas restent actifs sur l’ensemble du territoire nationale indépendant: 171 à Mwali, 27 à Ngazidja et 25 à Anjouan. 27 guerris ont été enregistrés. 759 est le nombre des personnes guéries.

Les autorités sanitaires appellent au respect strict des mesures barrières de lutte contre la propagation de la pandémie Coronavirus notamment le port du masque, le lavage régulier des mains et la distanciation sociale.