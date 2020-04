Nouveau gouvernement, voici ceux qui restent et les nouveaux ministres

Suite à l’investiture des députés nouvellement élus pour la législature 2020-2025, le Président de la République a procédé à un réaménagement de son gouvernement, par le décret n°20-062/PR en attendant son remaniement.

En effet, deux Ministres et une Secrétaire d’état sont désormais parlementaires, respectivement M. Moustadrane Abdou, M. Abdallah Said Sarouma et Mme Chamina Mohamed.

Ils quittent donc le gouvernement, et leurs attributions sont confiées à Messieurs Bianrifi Tharmidhi, Houmed Msaidie et Ahmed Ben Said Jaffar.

BEIT-SALAM