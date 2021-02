Nouveau SG au ministère de l’intérieur

La patience paie. Longtemps resté sous les ordres du porte parole du gouvernement Houmedi Msaidé, le secrétaire général du parti Radhi par intérim Moussa Abdallah Moumine est nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur en remplacement de monsieur Said Abdou, l’homme qui a mis Sambi en résidence surveillée l’ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Moumine occupé la fonction d’inspecteur général de l’éducation nationale. Il est également parmi les membres fondateurs du parti Radhi et un soutien fort du ministre de l’économie. Il est chargé aussi au sein de son parti d’organiser la fusion du Radhi et le parti présidentiel