Ntsudjini demande l’hospitalisation et la libération de Agwa

Comme prévu, les jeunes et les vieux, les femmes et les notables de la capitale de la région de Itsandra, Ntsudjini Ngome, ont manifesté cet après pour montrer leur mécontentement suite à l’enfermement illégale de leur enfant Abdallah Abdou Hassane alias Agwa et demander son hospitalisation recommandée depuis des semaines par trois médecins différents et refusée par le procureur général Soulih Djae pour des raisons que tout le peuple comorien ignore. Sur leurs pancartes, on peut lire : » Liberez Abdallah Abdou Hassane alias Agwa « , » Tout le monde a le droit de se faire soigner » ou encore » Ntsudjini derrière Abdallah Agwa « .

Pour rappel, Agwa est emprisonné depuis presque deux mois et quelques jours sans jugement. Son avocat a pris à témoin la population de la gravité de sa maladie. Selon certaines sources, Agwa serait entre la vie et la mort