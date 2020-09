Nyora : l’argent et encore l’argent avant tout, la date du vote prolongée jusqu’au 29 septembre

C’est la stupéfaction. Plusieurs personnes se plaignent du comportement de Comores Télécom et de l’entreprise Tartib. Comment peuvent ils violer leur propre loi? L’élection du(de la) meilleur(e) chanteur (euse) devrait avoir lieu ce 26 septembre mais Comores Télécom annonce une autre date. Or ils vont chanter aujourd’hui donc tout doit s’arrêter aujourd’hui mais pour avoir plus d’argent, les deux entreprises ont prolongé la date jusqu’au 29 septembre pour gagner plus d’argent.

Il faut dire que l’émission Nyora est un succès qui rapporte des millions.