Nyumamilima : Ils quittent la mosquée sans faire la prière et voici la raison

Ce vendredi 28 août 2020, le Président de l’Union des Comores, a mené la prière du vendredi dans le sud-Ouest l’île de Ngazidja, dans le village de Nyumamilima. Mais plusieurs personnes ont préféré quitter la mosquée.

Comme le montre la vidéo ci-dessous, plusieurs personnes ont préféré ne pas suivre la prière du vendredi dirigée par Azali Assoumani. Un geste fort et un message qui s’adresse à Azali. Un mécontentement qui montre que le président Azali devient de plus en plus impopulaire dans les villages. Et que la population souhaite de plus en plus don départ.