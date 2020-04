Obsèques du Moufti : « Seuls les membres de la famille et les habitants de Ntsoudjini pourront prendre part », Azali

Le Président Azali Assoumani officialise le décès du Moufti Said Toihir Ahmed Maoulana

Le chef de l’Etat a officiellement annoncé le décès du Moufti Said Toihir Ahmed Maoulana lors d’une adresse exceptionnelle à la Nation, ce mercredi soir. Il a aussi présenté ses condoléances au peuple comorien et aux familles de celui qui fût la plus haute autorité religieuse du pays depuis 1998.

Le président de la République a appelé les comoriens et fidèles à respecter les mesures de préventions et à effectuer la prière mortuaire depuis leur domicile.

« Seuls les membres de la famille et les habitants de Ntsoudjini pourront prendre part aux obsèques du Moufti, ce jeudi », a-t-il déclaré.

Alwatwan