ODD, «le Gouverneur Anissi Chamsidine mérite être le champion de la Paix»

Dans le cadre du lancement du processus du Rapport National Volontaire sur la mise en œuvre des ODD (Objectifs de Développement Durable), le Commissaire Général au Plan Monsieur Fouady Goulame a été reçu ce lundi 13 avril 2020 à Dar-Nadjah par le Gouverneur de l’Ile Autonome de Ndzouani, SEM Anissi Chamsidine.

L’entretien a porté sur l’implication du Gouverneur dans l’élaboration du Rapport National Volontaire qui devrait être présenté pour la première fois aux Nations Unies en juillet.

Selon le Commissaire Général au Plan, c’est un Rapport participatif car tous les acteurs au développement (acteurs politiques, économiques et sociaux), naturellement le Gouverneur de Ndzuwani en tant qu’acteur de la gouvernance et acteur politique, doivent contribuer à son élaboration.

Enfin, d’après Monsieur Fouady Goulame, le Locataire de Dar-Nadjah Anissi Chamsidine est donc favorable au développement de l’Ile et du pays en général. Puis par rapport à ses initiatives notamment en matière de paix et de réconciliation nationale, « nous voyons que le Gouverneur de Ndzuwani mérite être le champion de la Paix » a constaté le Commissaire.

Rappelons que les 17 ODD s’appuient sur cinq grands enjeux transversaux, les « 5 P » : les Peuples, la Planète, la Prospérité, la Paix et les Partenariats.

