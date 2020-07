« On a le même ticket, on savait que ça allait poser des problèmes dès le départ », Farouata

La gouverneure de l’île de la grande Comores n’est plus muete. Comme le gouverneur de Moheli, elle vient de donner une conférence de presse pour renouveler son soutien au chef de l’État.

« Fazul, Anissi et moi avons pris le même ticket avec le chef de l’État Azali Assoumani. Ce que Anisse a dit n’engage que lui. On savait dès le départ que ça allait poser des problèmes et que la mise en pratique de cette nouvelle constitution allait être compliquée. Les Comores nous ont donné une confiance, nous ne pouvons pas les trahir. Ceux qui souhaitent une rupture entre moi et le chef de l’État n’auraient pas gain de cause », a t’elle insisté