« On me hue partout où je passe mais on applaudit les cœlacanthes », Azali, ancien putschiste

Avant de rejoindre leurs club respectifs, les joueurs, le staff et l’entraîneur des Comores viennent d’être reçu à Beit-Salam par le chef de l’État Azali Assoumani. Dans une tonalité humoristique, le locataire de Beit-Salam s’est plaint que les comoriens encouragent les cœlacanthes mais lui lance des hurlements.

« Venez prendre ma place et moi je viendrai à Marseile. Partout où je passe, on me hue et vous, on vous applaudit » a déclaré l’ancien putschiste avant de remercier l’équipe nationale des efforts fournis au nom de la nation comorienne.