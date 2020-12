Les trouillards qui se cachent en France et qui passent leur temps à manifester, à faire des lives Facebook sont appelés à rentrer aux Comores s’ils souhaitent vraiment le changement et le développement du pays. Une délégation de Madjaweni composée de jeunes a rencontré Abdallah Agwa et se dit prêt à manifester contre le régime d’Azali.

