« On peut devenir avocat sans pour autant faire des études de droit », Mzimba

L’ancien président du conseil de l’ordredes avocats inscrits au barreau de Moroni invite une nouvelle loi pour pouvoir intégrer les gens au barreau. Selon lui, faire des études de droit n’est pas une condition incontournable pour devenir avocat au barreau de Moroni. Un summum de l’irrespect. Comment un avocat peut affirmer des tels propos ?

La loi qui régit la profession d’avocat aux Comores n’a cité que 3 conditions préalables et obligatoires pour devenir avocat aux Comores : avoir un doctorat et travailler dans les domaines de juridiction pendant deux ans, avoir un master en droit plus le CAPA et être jugé avec une capacité de 5 ans d’expérience.