Originaire de Tsidje, Shombo viole ses deux belles-sœurs

C’est une histoire terrible. Un homme dénommé Shombo et originaire de Dzahani La Tsidje viole ses deux belles-sœurs. Les faits se sont déroulés de 2015 à 2020. Ce pervers profitait son statut de père de la maison pour assommer ces fillettes dont l’une est âgée aujourd’hui de 19 ans et l’autre a 14 ans. Shombo s’inventait de connaitre des techniques de médecins permettant au sang de rouler convenablement. Selon un récit du service d’écoute, il commener par des massages, une pénétration anale et ensuite une pénétration vaginale.

Décidée d’aller jusqu’au bout, la petite fille âgée de 14 ans le refusera une pénétration vaginale et décidera de raconter toute l’histoire à sa famille. Les filles sont originaires de Ouzio ya Mitsamihuli. Une enquête est déjà ouverte par le parquet et l’accusé n’aurait pas refusé les faits qui lui sont reprochés