Ortegagate: la face cachée d’un passement de Jambes

Tribune: Comment dribbler votre donateur ? L’exemple parfait : des fonds récoltés par une association mais qui financent le développement d’une start-up. Tous ceux qui ont suivi les débats s’en convainquent qu’il y a conflit d’intérêt. Du moment que les actes de direction d’Ortega live sont confondus à Ortega humanitaire, les décisions le sont et la comptabilité le suit.

Ortega minimise les faits qui lui sont reprochés or c’est une affaire grave. ORTEGA HUMANITAIRE (A) est une association à but non lucratif. Par contre ORTEGA LIVE (B) est une société privée. (B) soutient (A) étant son support médiatique pour collecter les fonds. Ortega en tant que PDG de (B) doit répondre à une question. Par ce soutien à Ortega humanitaire, pratique t-il le parrainage, le sponsoring ou un prestataire de service? Le soutient et l’apport consenti par Ortega live est-ce un don à l’association ou un investissement ? Voyez-vous pourquoi l’association risque de lourdes sanctions. Pas seulement Ortega qui risque gros mais aussi sa femme étant trésorier. Conformément à l’article 1992 du code civil, elle est responsable des fautes de gestion commises au sein de l’association.

En outre le détournement de fonds est avéré puisque Ortega a admis que des fonds de l’association sont affectés à l’achat ou du moins au dédouanement d’une voiture pour Ortega live, la société dont il est le PDG.

Faut il aussi souligner qu’il n’appartient pas à Ortega d’orienter les dons vers d’autres fins alors que à travers l’objet du collecte, le donateur a déjà fait son choix. Où est le respect de la volonté du donateur si des fonds destinés à ouzini auraient permis À la start-up Ortega live d’ouvrir un studio à Moroni ? Pour être clair aucune collecte fonds n’a été lancée pour soutenir Ortega live.

La question de rétention de pièces comptables doit être aussi soulevée puisque Ortega aurait refusé à Badroudine d’exercer son contrôle en tant que gestionnaire de l’association. L’on dira à Ortega que c’est un manquement aux règlements. Si le secrétaire n’en connait pas où vont les fonds récoltés qu’en est il des donateurs ? L’argent récoltés est destinés à ouzini conformément aux souhaits des donateurs. Faire autrement, c’est un manquement aux règles de bonne conduite en matière de gestion.

Quelle sont les conséquences de la plainte de Badroudine ?

Jusque là, Ortega bénéficie de la présomption d’innocence pour le chef d’accusation d’escroquerie.

Par contre faute de gestion l’association risque fort une liquidation judiciaire. Ortega humanitaire ne détient pas un compte bancaire pour contourner la loi 1901 sur les associations. Ortega n’aurait pas autorité à faire des retraits car cela est dévolu aux dirigeants de droit. C’est pourquoi l’argent de l’association est logé dans son compte personnel.

Ortega oublie t-il que la condition sinequanone d’une association à but non lucratif c’est une gestion désintéressé ? C’est à dire les dirigeants ne bénéficient d’aucune contrepartie. Clairement il faudrait dire qu’ici les responsables de l’association ont délibérément enfreint la loi pour s’enrichir. La direction étant confondue, Ortega humanitaire affecte des fonds à Ortega live, une start-up qui leur appartient. La loi est claire. Le caractère intéressé d’une association conduit au retrait de l’agrément.

Quelle leçon en tirer ? Ceux qui conseillent Badroudine de retirer sa plainte doivent aussi agir de la même manière pour interdire ortega humanitaire de faire de porte en porte pour collecter des fonds en espèce. Il a admis que des fonds sont utilisés pour sa boite et non conformément aux engagements prises lors de la collecte. Combien s’élève le montant de cette pratique malsain ? Pour palier à cela, la récolte de fonds doit se faire en ligne pour garder une traçabilité et pour qu’enfin un contrôle financier puisse s’effectuer en cas de soupçons.

VIVE ORTEGA HUMANITAIRE MAIS DANS LA TRANSPARENCE TOTALE

Par Cap Patrie