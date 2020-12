Les grossesses précoces sont de plus en plus nombreuses chez les jeunes filles. L’UNFPA Comores veut briser le tabou sur la sexualité et faire de la prévention dans l’objectif de diminuer en 2021 le nombre de grossesses.

« Empêchons les grossesses précoces et non désirées en 2021 en parlant aux #jeunes et en répondant à leurs questions sur la santé sexuelle et la contraception »