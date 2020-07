Où est passé l’argent des contraventions du couvre feu?

Tribune: Dans le cadre des mesures de riposte contre le Covid-19, le gouvernement a mis en place un couvre-feu. Une mesure qui engendre une contravention de 25000 KMF pour les personnes qui ne respectent pas les restrictions de déplacement.

La transparence du gouvernement sur la gestion de cet argent est indispensable et je me dois de le rappeler. Les citoyens doivent comprendre l’intérêt de chaque mesure prise par le gouvernement et le résultat escompté. Il est temps de nous dire combien cette mesure à rapporter en terme de contravention et le rôle que cette mesure joue dans le combat contre la propagation du COVID-19.

Cette interpellation considère aussi le circulaire rendant obligatoire le port de masque engendrant une contravention de 7500 KMF.

Le gouvernement doit être cohérent dans chaque mesure qu’il prenne. Avant de rendre obligatoire le port de masque, le prix de ce dernier devrait être encadré avec la capacité du gouvernement à fournir des masques grand-Public.

L’opacité qui règne dans les sociétés de l’État met à mal la confiance qui lie les citoyens et l’administration.

Il n’y a aucun intérêt de ponctionner de l’argent au contribuable sans assurer sa bonne gestion.

Salim Saadi