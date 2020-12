Où sont passés ces jeunes si dynamiques? Qu’est devenue la coordination des associations des jeunes comoriens (CAJC)?

Depuis les assises nationales à ce jour, nous n’avons pas vu la coordination des associations des jeunes. Cette structure avait regroupé plus d’une quinzaine d’associations des jeunes dans l’archipel dans le seul but de défendre la cause de la jeunesse Comorienne. Ainsi, cette jeunesse a gardé le silence alors qu’elle a vraiment contribué dans les assises nationales et surtout sur le volet de la jeunesse plus particulièrement sur la mise en place du conseil national de la jeunesse.

Celle-ci n’a toujours pas vu le jours malgré la participation de cette jeunesse dans les assises nationales. Sur cette jeunesse, on peut citer certains têtes comme Abdou chatoi Chamir qui était le coordinateur, Ait Ahmed ancien président de NGO Shawo, Sultane Abdouroihim , Alhabadi Saandi de la JCI, David Palmer,Nassuf Ahmed du mouvement Moja etc. Ce qui est regrettable ces jeunes étaient vraiment déterminés à mener un objectif commun pour l’intérêt du pays et depuis rien n’a été fait après leur participation dans les assises nationales. Nous voulons que ces jeunes sortent de leur silence pour défendre la jeunesse car il est temps de s’unir pour réclamer les droits et devoirs de la jeunesse.