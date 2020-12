Où sont passés les 4 milliards destinés à l’achat du scanner à la douane ?

Plus d’un an après l’annonce de l’achat d’un scanner, il n’a toujours posé les pieds aux Comores. Le sujet n’est même plus d’actualité. Mais que se passe-t-il ? C’est la question qui se pose. Selon des informations concordantes, le gouvernement et le ministère des finances avaient négocié avec une entreprise pour l’achat de ce scanner. Mais le puissant directeur de la douane a engagé une autre entreprise dont son enfant est proche du PDG appelé société VIGOR. Cela s’est fait sans appel d’offre comme beaucoup d’achats faits par ce régime. L’opinion se demande où est passée cette somme d’argent. La réponse nous échappe.

Mais nous sommes entrain de creuser pour trouver la bonne réponse. Ce qui est sûr, l’argent est débloqué depuis plusieurs mois. Le silence bavard du directeur général de la douane Kamal Soeufo est suspect