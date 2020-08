Où sont passés les ténors de la présidence de Sambi ?

Emprisonné sans jugement depuis 2018, l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi subit une véritable double injustice. Au-delà du fait qu’il est privé de sa liberté par la machine qu’il a créé lui-même, il a aussi perdu ses anciens << amis proches >>. Les personnalités politiques qui ont profité sa présidence ont disparu de la nature. Où est passé Bourhani Hamidou, l’homme qui a été ministre du régime de Sambi pendant deux ans avant de finir président de l’assemblée nationale ?

Il n’y a que lui. Ahmed Said Abdallah, ancien directeur des hydrocarbures des Comores, a disparu des radars.

Mes amis, choisissez des vrais amis et non des amis de circonstance.

Ali Mbaé