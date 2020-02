Oui Ortega est une belle pourriture dans la désinformation

Le Facebookeur Ortega a toujours joué un double jeux. Aujourd’hui la rédaction lève le voile sur Ortega après ses accusations contre le site Comores infos. Oui Ortega nous a souvent envoyé des articles où des affaires très chaudes qu’il était incapable d’assumer. Des fois un soutien au pouvoir et d’autres cas un opposant. Voici les captures d’écrans ci-dessous. On rappelle qu’à la conférence des bailleurs à Paris, Ortega était le seul à diffuser en direct la cérémonie. Savez vous pourquoi ? …

Grâce à Facebook, Ortega gagne bien sa vie en se faisant payer 100 euros pour un interview avec un téléphone. Et de faire payer environ 300 euros pour la diffusion en direct sur sa page Facebook des mariages et autres cérémonies. Notre confrère Ortega n’exerce aucun autre métier en France que Facebookeur live.

Arrêtons cette hypocrisie et peut-être notre confrère arrêtera son double jeux d’hypocrite. Il mange tranquillement avec la première dame la veille et le lendemain il vient défendre Sambi. Un petit restaurant, une petite enveloppe et Ortega vous fera des éloges même si vous êtes un criminel, un dictateur…