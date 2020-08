Ouverture des frontières internationales : Les trois conditions de sécurité exigées par l’Anacm

La Direction de l’Agence nationale de l’aviation civile (Anacm) exige trois conditions sécuritaires en cette période de crise sanitaire, avant d’envisager l’ouverture des frontières aériennes aux vols commerciaux internationaux dans les aéroports du pays. Il s’agit de la protection des passagers, du personnel aéronautique et du grand public.

Après l’annonce mercredi dernier par le porte-parole du gouvernement de l’ouverture des frontières aériennes aux vols commerciaux internationaux, le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (Anacm) s’est confié à Al-watwan pour dévoiler les conditions de sécurité relatives à cette probable ouverture des frontières.

Nassure Ben Ali souligne que «l’ouverture des frontières internationales est possible». Le patron de l’aviation civile demandera aux responsables des aéroports des Comores de présenter les garanties sécuritaires en cette période de crise mondiale de Coronavirus.

Selon Nassure Ben Ali, l’aéroport de Hahaya doit répondre à ces trois conditions de sécurité, qui répondent aux protocoles aériens internationaux en cette période de circulation du virus dans le monde avant d’obtenir les autorisations nécessaires relatives à la reprise des vols commerciaux internationaux. «L’aéroport international Moroni prince Saïd Ibrahim (Aimpsi) doit soumettre auprès de l’Anacm, un document de protection des passagers. En cette période de propagation du virus, le passager qui sera soumis à la présentation du test-Pcr négatif de Covid-19, doit être rassuré qu’il ne sera pas contaminé au cours du processus d’enregistrement», explique-t-il, évoquant aussi des garanties sécuritaires des compagnies aériennes qui assureront la sécurité des passagers tout au long de leur voyage, à savoir des avions et du personnel navigant.

Le directeur général de l’Anacm annonce l’obligation de l’Aimpsi de produire un document assurant la protection du personnel aéronautique. Sur cette condition, l’Anacm veut être rassuré que le personnel aéronautique ne puisse pas être contaminé ni transmettre le virus aux passagers au cours des opérations d’enregistrement. La dernière exigence de l’Anacm concerne la protection du grand public au sein des aéroports. «Nous voulons que le public qui sera présent dans les aéroports des Comores ne contracte pas le virus, et ne le transmette pas à une autre personne», a-t-il mis en garde, parlant de «garanties sécuritaires fiables pour préserver la population de la covid-19».

Nassure Ben Ali exige que cette documentation soit attestée et prouvée par le comité scientifique de la Covid-19, et qu’elle soit conforme au protocole de la coordination nationale de lutte contre le Coronavirus. Il s’est dit par contre «confiant» quant à la capacité de l’Aimpsi à répondre à ces exigences sécuritaires, après le travail abattu de ces derniers mois. «Et une fois toutes ces conditions réunies, nous allons accorder les autorisations nécessaires et prononcer la levée des mesures de fermeture des frontières aériennes aux vols commerciaux internationaux», rassure le directeur de l’Anacm.

Ali Abdou/ Alwatwan