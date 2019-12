Ouverture d’un consulat des Comores: « le retour aux armes est une option à ne pas écarter »

Le 15e Congrès du Front Polisario se poursuit à Tifariti : «L’Espagne et l’UE ne doivent plus ignorer la cause sahraouie»

«L’ouverture d’un consulat des Comores au Sahara occidental occupé est inadmissible et irresponsable. Nous prendrons l’ensemble des mesures pour stopper cette décision qui va à l’encontre de la Charte de l’Union africaine et qui constitue une violation du droit international.» C’est en ces termes, on ne peut plus fermes, que s’est exprimé le porte-parole du 15e congrès populaire du Front Polisario et représentant du mouvement en France, à l’occasion des travaux de cette rencontre qui se clôturera aujourd’hui.

Oubbi Boucharaya Bachir a indiqué que le président de la République arabe sahraoui démocratique (RASD) a procédé à une évaluation «complète» de la situation et annoncé solennellement «qu’il est temps» de «revoir» la participation du Front dans le processus de négociation avec les Nations unies. «Énormément de temps a été perdu. L’ONU ne répond pas à ses engagements et ne fait aucune pression sur le Maroc pour l’organisation d’un référendum pour l’autodétermination», a-t-il déploré, annonçant l’ouverture d’une «nouvelle» ère. «Le Front Polisario est capable d’utiliser d’autres moyens pour récupérer notre souveraineté sur nos terres et sur nos richesses naturelles. Il est temps d’agir et nous sommes capables de faire face à toutes éventualités. Ainsi, le retour aux armes est une option à ne pas écarter», a-t-il mis en garde.

Le responsable sahraoui a, d’autre part, affirmé que les agissements et les provocations du Makhzen ne sont que des «pétards mouillés» et fait savoir, dans ce même contexte, que la RASD impute à la France et à l’Espagne la responsabilité de ce qui se passe dans la région car, a-t-il poursuivi, ces deux pays encouragent le Maroc à occuper le Sahara occidental. «L’occupant marocain et ses alliés n’ont aucune volonté politique pour régler ce conflit», a regretté le porte-parole du 15e congrès du Polisario.

Oubbi Boucharaya a salué le rôle de l’Algérie dans le règlement de ce conflit rappelant que le pays ‘‘du million et demi de martyrs’’ est resté «fidèle» à ses principes de soutien aux peuples opprimés. Il a aussi remercié le président Abdelmadjid Tebboune pour ses engagements réitérés en faveur de la cause sahraouie.

Mettant à profit cette opportunité, Oubbi Boucharaya Bachir a indiqué, à la fin de la conférence, que la forte participation étrangère à ce congrès prouve que la RASD jouit d’une souveraineté «totale» sur la partie libérée du territoire national, contrairement aux «allégations fallacieuses» de l’occupant marocain.

Lors des travaux de ce congrès, plusieurs délégations, issues de tous les continents, ont pris la parole pour rappeler leur soutien à la cause légitime du peuple sahraoui. À l’image de la délégation algérienne fortement représentée par des parlementaires et des membres de la société civile. Elle a été conduite par la présidente du groupe d’amitié Algérie-Sahara occidental à l’Assemblée populaire nationale (APN).

Saïda Bounab a lu à cette occasion une lettre au nom du secrétaire général par intérim du Front de libération nationale (FLN), Ali Seddiki, dans laquelle ilinsisté sur le soutien de son parti à cette cause noble et rappellé que la stabilité du continent africain passe par l’autodétermination du peuple sahraoui.

L’UE critiquée au sein même du Parlement européen

À noter que les travaux du 15e Congrès du Front Polisario se poursuivaient, hier, pour la quatrième journée consécutive. Le fait marquant a été incontestablement l’intervention du Coordinateur à la sous-commission des droits de l’homme au sein du Parlement européen. Miguel Urban Crespo, qui a exhorté le gouvernement espagnol et l’UE à «ne plus continuer à ignorer» la situation actuelle de la cause sahraouie. «L’Espagne et l’Union européenne, qui se sont montrés à plusieurs reprises indifférents et complices du Royaume du Maroc vis-à-vis de la question du Sahara occidental, ne doivent plus continuer à ignorer la situation du peuple sahraoui et ne plus perdre de temps», a-t-il estimé, ajoutant que l’Espagne, qui a jusqu’à présent fait partie du problème «peut devenir partie prenante de la solution» et «contribuer efficacement à la solution».

Le président du Sahara occidental, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a envoyé des lettres et des invitations à des pays notamment africains, en plus de la France et de l’Espagne, imputant la responsabilité à ces deux pays européens sur la situation actuelle dans les territoires sahraouis occupés. Plusieurs organisations et associations issues de plusieurs pays assistent également à ce Congrès en guise de solidarité avec le peuple du Sahara occidental occupé et la cause sahraouie inscrite au niveau de la quatrième commission de l’Onu, chargée de politiques spéciales et de décolonisation.

S. K. / elmoudjahid.com