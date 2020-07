Les Comores se préparent à l’ouverture progressive des frontières maritimes et aériennes internationales suite au discours d’Azali Assoumani le 6 juillet.

Interrogé par nos confrères d’Alwatwan, le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacm) a déclaré que conformément au discours du président, des discussions sont déjà engagées avec les compagnies aériennes internationales, desservant l’Union des Comores. Selon Nassure Ben Ali, un manuel de sûreté et de sécurité a déjà été élaboré et remis aux compagnies aériennes, en vue d’assurer la sécurité des passagers qui seront appelés à effectuer des voyages au départ et à destination des Comores.

Pour tous les voyageurs, la présentation d’une attestation de test Pcr négative pour la Covid-19 sera obligatoire pour pouvoir prendre l’avion.