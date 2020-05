Pagaille à SAMBA: Qui dirige Samba ? Qui est le patron ?

Hier les négociations avec le personnel soignant ont donné quelques espoirs. Le Dr Djabir a été une sorte d’interlocuteur/ médiateur pourquoi lui et pas la direction de Samba ou d’El Maarouf ou un représentant du ministère ? Du matériel de protection pour une durée d’une semaine serait disponible. Une voiture est maintenant dédiée au transport entre l’hôpital et l’hôtel où loge le personnel.

Des négociations sont engagées avec les hôtels Golden Tulip et Retaj pour la nourriture des malades et du personnel.

Pour les critères de prélèvements des tests c’est toujours les interviews de membres de commissions sans que leur statut ni leurs responsabilités ne soient bien définis. La proximité avec Beit Salaam est le premier critère.

Une famille d’une localité de Mitsamihuli nous a alertés sur le cas d’ un patient hospitalisé depuis l’ouverture de Samba. Il est réputé guéri depuis 2 jours, mais aucun médecin ne l’a autorisé à partir. La famille ne sait avec qui discuter et a peur qu’il ne soit infecté.

On lui a dit qu’ on attend des résultats de tests sans précision de jour, sans même être sur que le prélèvement a été réalisé.

