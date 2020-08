Par la peinture, Swana Studio apporte son soutien à Aida, jeune femme violée à l’âge de 7 ans

« Par cette production murale, on voulait apporter notre soutien à Aida qui a eu le courage de prendre la parole sur les viols dont elle a été victime quand elle avait environ 7 ans aux Comores. Un sujet ô combien sensible et tabou dans nos sociétés où familles, villages et entourages n’hésitent pas à faire pression ou cherchent à étouffer les affaires…

Combien d’Aïda en sont encore victimes aujourd’hui ? Un maximum de soutien à toutes ces victimes qui on espère trouveront la force de parler et d’affronter ces dures épreuves », à fait d’avoir l’équipe de Swana Studio sur leur page Facebook. Aujourd’hui âgée de 23 ans et résidant en France, Aida a brisé le silence sur les viols qu’elle subits quand elle n’avait que 7 ans aux Comores. Une histoire à lire ici 👉 http://www.comores-infos.net/jai-ete-violee-sexuellement-mais-ma-mere-na-pas-voulu-porter-plainte-ni-denoncer-lagresseur-qui-ma-vole-ma-vie/