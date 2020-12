Paraplégique, Fundi Issa a fondu en larmes quand Air Darasa lui remettait 2000€ pour débuter ses soins

Fundi Issa de Magoudjou a fait un appel au don pour aller finir ses soins après avoir été durement happé d’une paralysie. Deux jours plus tard, l’association humanitaire Air Darasa du célébrissime Fundi Djibril a entendu son appel et exaucé ses vœux en lui remettant une enveloppe de 1.000.000 de nos francs, soit l’équivalent de 2000€, de quoi lui permettre de débuter ses soins à l’étranger. Ému, le paraplégique d’une cinquantaine d’année a fondu en larmes devant les caméras. Selon son témoignage, Air Darasa est le premier à répondre à son appel au don. Cliquer sur ce lien pour regarder la vidéo de nos confrères et partenaires Fcbk FM https://youtu.be/d0wm9aWW_Zc