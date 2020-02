Pénurie d’ailes de poulet, de viande et poissons congelés

Depuis quelques jour, les ailes de poulet, le poisson et la viande congelé ont disparu des étales des marchés.

A Volovolo, on ne trouve que de la viande fraîche et les poissons locaux dont les prix, entre 2500 KMF et 4000 KMF, sont inaccessibles pour beaucoup.

Même les vendeurs de brochettes qui arrivent à se fournir, même quand il y a pénurie ne trouvent pas les ailes de poulets, nous a confié un vendeur de chez Nicom hier après midi. Il se pourrait qu’il ait une ruprture de stock des cuisses et des pignons de poulet dans les jours à venir.

Aujourd’hui, à Volovolo, il y avait quelques vendeurs qui avaient des ailes, le kg était à 1500f au lieu de 1100 KMF.

Les plus démunis se sont rabattus sur les rognons et les tripes.

Hayba Fm